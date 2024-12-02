Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Заявление американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я подписал помилование для моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я сдержал свое слово, даже когда наблюдал, как моего сына выборочно и несправедливо преследовали», — сказал Байден.

По словам президента, преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов

«Всю свою карьеру я следовал простому принципу: просто скажите американскому народу правду. Они будут справедливы. Вот правда: я верю в систему правосудия, но, поскольку я боролся с этим, я также считаю, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке <…> Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению», — отметил Байден.

Помилование будет распространяться как на возможное осуждение Хантера Байдена, так и на потенциальное признание им вины. Ранее президент США неоднократно исключал такую возможность.

Два источника NBC News сообщили, что Джо Байден обсуждал вопрос о помиловании сына с некоторыми из своих ближайших помощников. По их словам, летом, когда американский лидер еще был участником предвыборной кампании, было решено, что Байден публично заявит, что не помилует сына, хотя «вопрос оставался на столе».

В начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, Байден свою позицию не изменил.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Байдена-младшего «злоупотреблением» и «нарушением правосудия».

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — написал он на странице в Truth Social.

«Заложниками 6 января» Трамп назвал участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Избранный президент и его сторонники считают их политическими заключенными.

Дело Байдена-младшего

11 июня суд присяжных в штате Делавэр признал виновным 54-летнего Хантера Байдена в незаконном приобретении оружия. Сыну президента вменяли:

нарушение закона о запрете наркозависимым владеть огнестрельным оружием;

предоставление ложных данных при покупке револьвера продавцу;

дезинформацию регистрирующим оружие органам.

The Hill писала, что суд впервые признал виновным в совершении уголовного преступления наследника действующего президента США. По данным издания, в 2018 году Хантер Байден приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special, солгав при этом, что он якобы не употребляет наркотики. Кроме того, на протяжении 11 дней у него отсутствовало разрешение на оружие.

В ходе судебных слушаний три бывшие девушки Байдена-младшего, среди которых была, в частности, его экс-супруга Кэтлин Буле, подтвердили, что сын президента США имел наркотическую зависимость на протяжении нескольких лет, в том числе в 2018 году, когда покупал револьвер, который фигурирует в материалах дела.

При этом сам Хантер Байден виновным себя не признавал, но говорил, что проблемы с наркотиками у него возникли после смерти брата Бо.