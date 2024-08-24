Президент США Джозеф Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Американский лидер рассказал, что связался со своим украинским коллегой в преддверии дня независимости страны, чтобы выразить гражданам Украины поддержку от имени США.

Байден также сообщил, что в новый пакет военной помощи будут включены ракеты для систем ПВО, противотанковое и противодроновое оружие, а также мобильные ракетные системы, однако не уточнил, какое именно вооружение имеется в виду.

«Эти действия являются следствием нескольких исторических шагов, которые мы предприняли вместе с нашими союзниками и партнерами в последние несколько месяцев для того, чтобы поддержать Украину — от отправки истребителей F-16 до поставки сотен перехватчиков воздушных целей в следующем году и быстрого увеличения объемов помощи в обеспечении безопасности на передовой после принятия законопроекта о национальной безопасности», — сказал он.

Агентство Associated Press (AP) утром 23 августа сообщило, что общая стоимость нового пакета военной помощи США Украине составит $125 млн. С целью обеспечения оперативной отправки вооружения, его будут брать со складов Пентагона, рассказали источники издания.

По данным AP, в новый пакет помощи войдут противотанковые комплексы Javelin, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы и транспортные средства.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о передаче одного из самых масштабных пакетов военной помощи для Украины в начале июля. Его общая стоимость оценивается в $2,3 млрд.

В пакет помощи вошли, среди прочего, ракеты-перехватчики Hawk, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны, а также противотанковое вооружение.