Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, пишет AP. В него войдут противотанковые комплексы Javelins, ракеты для систем ПВО и боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

По данным агентства, администрация США также направит Украине оборудование для борьбы с БПЛА, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства.

Поставки оружия осуществляются по распоряжению президента США, поэтому для обеспечения быстрой доставки вооружения берут со складов Пентагона, отмечает AP.

Источники агентства говорили на условиях анонимности, так как помощь не была публично объявлена. По данным AP, официальное объявление может быть сделано накануне Дня независимости Украины.

В начале июля глава Пентагона Ллойд Остин объявил об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине в 2024 году — на сумму $2,3 млрд. В него вошли противотанковое вооружение, ракеты-перехватчики Hawk, боеприпасы для ЗРК Patriot и иных систем ПВО. Остин пояснил, что американская сторона внесла корректировки в последовательность реализации некоторых иностранных покупателей для увеличения объемов закупок ракет к Patriot и NASAMS с целью их передачи по ускоренному графику.

21 августа «Известия» со ссылкой на пресс-службу российской Службы внешней разведки писала, что подготовкой и проведением атаки на Курскую область занимались спецслужбы США, Великобритании, Польши и Германии. В частности, по версии СВР, участвующие во вторжении подразделения Вооруженных сил Украины проходили предварительную подготовку и «боевое слаживание» в британских и немецких учебных центрах.

До этого The Economist утверждал, что Киев планировал нападение на Курскую область без согласования с Западом. По данным издания, главком ВСУ Александр Сырский, якобы оказавшись на грани увольнения, решил организовать это нападение, чтобы продемонстрировать свою компетентность. В статье говорилось, что в качестве возможной мишени для атаки рассматривалась также Брянская область.