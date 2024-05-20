Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы израильского Минобороны Йоава Галанта. Заявление главы государства приводит Белый дом.

«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет ничего общего. Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности», — сказано в заявлении Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, посчитал «постыдным» проведение параллели между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Он также отметил, что Вашингтон «принципиально отвергает» сегодняшнее заявление прокурора МУС.

«Мы отвергаем утверждение прокурора [МУС] о равнозначности Израиля и ХАМАС. Это постыдно», — заявил Блинкен.

По его словам, ХАМАС представляет собой «жестокую террористическую организацию, которая устроила самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, включая американцев». США еще задолго до нынешнего конфликта «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе», добавил Блинкен.

В заявлении госсекретаря США также отмечается, что решение прокурора МУС может поставить под угрозу «продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня», которое позволило бы освободить заложников и увеличить объем гуманитарной помощи.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордера на арест израильского премьера и главы Минобороны Израиля, равно как и трех лидеров движения ХАМАС. По словам Хана, есть «разумные основания» полагать, что все эти люди ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в период с начала октября прошлого года.

По сообщению портала Ynet, Нетаньяху назвал «скандальным» запрос прокурора МУС о выдаче ордера на его арест и пообещал, что это его «не остановит». Ранее израильский премьер уже утверждал, что возможная выдача ордеров МУС на арест в отношении израильских чиновников и военных стала бы «историческим скандалом» и якобы «преступлением на почве антисемитской ненависти».

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В Израиле, который утром того дня подвергся массированным ракетным ударам, погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 человек были взяты в заложники. По последним данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже более 35 тыс. палестинцев, ранены более 79 тыс.

Израиль уже неоднократно подвергался критике в связи с военными действиями в секторе Газа. В конце декабря 2023 года Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН, потребовав признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде.

Позицию ЮАР поддержали такие страны, как Турция и Иордания, которые в конфликте на Ближнем Востоке поддерживают палестинцев. В самом Израиле иск ЮАР назвали «абсурдным кровавым наветом Южной Африки».