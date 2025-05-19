Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален новостями об обнаружении у бывшего американского главы Джо Байдена рака простаты. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Мы с [супругой] Меланией [Трамп] опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания [жене Байдена] Джилл и ее семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в посте.

Публикация Трампа появилась вскоре после того, как личный офис Байдена объявил о его диагнозе. В заявлении указано, что в бывшего президента США диагностировали агрессивную форму рака простаты, но она поддается лечению.

«Хотя это агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение», — пояснили представители демократа.

Специалист по раку простаты Джадд Моул отметил, что мужчины с таким диагнозом могут прожить «пять, семь, десять и более лет». «За последнее десятилетие показатели выживаемости почти утроились», — подчеркнул доктор.

Джо Байдена также поддержала бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии на пост главы государства Камала Харрис.

«Джо [Байден] — боец. Я знаю, что он встретит это испытание с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление», — написала Харрис на своей странице в Х.

Экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Байден будет бороться с заболеванием «со свойственными ему решимостью и изяществом».

«Никто не сделал больше для поиска передовых методов лечения рака во всех его формах, чем Джо [Байден], и я уверен, что он справится с этой задачей со свойственной ему решимостью и изяществом. Мы молимся о быстром и полном выздоровлении», — сообщил Обама.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон также отметила, что Байден сделал многое, чтобы избавить другие семьи от рака.

«Желаю вам скорейшего и полного выздоровления», — обратилась она к Джо Байдену.

Поддержали президента и другие политики. В частности, член Демократической партии Кларенс Блэлок написал на своей странице в Х: «Мои мысли и молитвы о семье Байденов и нашей нации. Я надеюсь, что в этот момент мы можем по достоинству оценить многолетнюю службу Джо Байдена».

Джо Байдену 82 года. В июле 2024 года Байден вышел из президентской гонки, такое решение в том числе было связано с его состоянием здоровья. В марте источники NBC News заявляли, что Байден и его жена Джилл хотят вернуться в политику и помочь Демократической партии вернуть утраченные позиции. В 2023 году офис Байдена сообщал, что ему удаляли злокачественное новообразование.