Бывший президент США Джо Байден и его жена Джилл хотят вернуться в политику и помочь Демократической партии вернуть утраченные позиции, сообщают источники в окружении пары. Однако пока попытка не удается, многие партийцы и спонсоры говорят, «кто угодно, только не Байден», передает NBC News.

По словам источников, в феврале Байден лично встретился с новым председателем Национального комитета Демпартии Кеном Мартином. Он предложил свою помощь в сборе средств, проведении политической кампании и прочей деятельности, которая могла бы поднять рейтинги партии, рухнувшие до самого низкого уровня с 1990 года.

Бывшая первая леди Джилл Байден тоже выразила готовность вести кампанию поддержки и собирать деньги для демократов, рассказали телеканалу люди из ее круга.

Хотя в партии и среди ее сторонников немало тех, кто симпатизирует Байдену, многие считают, что демократам нужен более молодой и убедительный представитель. Байден же ассоциируется с их поражением на осенних президентских выборах и в свои 84 года является скорее символом прошлого партии, чем ее будущего, отмечают они.

Многие активисты считают Байдена напрямую виновным в провале демократов на выборах, поскольку он вышел из гонки только в июле 2024 года, не дав новому кандидату от партии Камале Харрис достаточно времени на подготовку кампании. Сам Байден при этом не испытывает никаких угрызений совести, утверждает источник, знающий о его личных разговорах.

В марте CNN провел опрос среди демократов и их сторонников о том, какой политик, по их мнению, олицетворяет главные ценности партии. Согласно результатам, только 1% выбрали Байдена.

Не считая стремления вернуться к политической работе, Джо и Джилл Байдены планируют написать по книге каждый, сообщает NBC News. Экс-президент сейчас разрабатывает тему мемуаров и консультируется с бывшими высокопоставленными чиновниками своей администрации.

Как отмечает канал, нынешний президент-республиканец Дональд Трамп сам не дает обществу «забыть» о Джо Байдене как о политической фигуре. По подсчетам NBC, с начала своего второго срока Трамп публично упоминает Байдена, членов его семьи или администрации в среднем по семь раз за день.