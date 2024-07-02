В Ижорском проезде на севере Москвы на крыше автобуса взорвался баллон, сообщил «112». Позже в столичном Дептрансе уточнили, что в результате ЧП среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь.

По данным «112», взрыв произошел, когда автобус подъехал к остановке. В департаменте транспорт уточнили, что это был автобус 672 маршрута.

«По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении ведомства.

Причины ЧП будет устанавливать комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла, добавили в Дептрансе.

Движение временно перекрыто по Ижорскому проезду. На месте работают оперативные службы. Для объезда Дептранс предлагает Ижорскую или Клязьминскую улицы.

Ранее, 2 июля, взрыв бытового газа произошел на втором этаже многоквартирного в жилого дома на юго-западе Стерлитамака (Башкирия). По данным МЧС России, в результате ЧП погибла женщина и пострадали шесть человек, двое из которых дети.