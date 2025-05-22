Один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia (BoG) ограничил российским клиентам оплату покупок в люксовых магазинах по всему миру, сообщает РБК. Запрет действует с 21 мая и касается предметов роскоши, стоимость которых превышает 300 евро, долларов или фунтов стерлингов.

«Пользователи-нерезиденты, фактическим адресом проживания которых является Россия, с 21 мая будут подвергаться ограничениям в соответствии с международными санкциями по требованию регулятора. В частности, в некоторых зарубежных торговых точках высокого класса при оплате картами Bank of Georgia на сумму, превышающую 300 EUR/USD/GBP, возможность оплаты будет ограничена», — пояснил представитель BoG в разговоре с РБК.

В клиентской рассылке BoG просит держателей карт сообщать о смене резидентства, чтобы избежать ограничений. Кроме того, юристы предупреждают, что из-за несовпадений МСС-кодов в исполнении запрета возможны ошибки — например, отказ в оплате товаров, не подпадающих под санкции.

MCC-код — четырехзначный код, который присваивается каждой торговой точке или предприятию при подключении к платежной системе (например, Visa или Mastercard). Этот код обозначает тип деятельности компании, то есть, что именно она продает или какие услуги оказывает. Партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова в беседе с РБК отмечает, что на практике МСС-коды не всегда совпадают с реальной деятельностью предприятия. В связи с этим при исполнении ограничений могут возникать неточности.

Эксперты указывают, что ранее случаи отказа в продаже люксовых товаров россиянам в Европе носили эпизодический характер. Например, в 2022 году бренд Chanel требовал подписать обязательство о том, что приобретенная продукция не будет ввозиться в Россию. Теперь подобный контроль осуществляет сам банк на стадии проведения транзакции.

РБК напоминает, что Bank of Georgia и ранее придерживался жесткой линии в отношении клиентов из России — в 2022 году он массово закрыл счета, открытые после начала конфликта на Украине. Введение нынешних ограничений, по мнению экспертов, может стать сигналом к аналогичным действиям со стороны банков в Турции, Казахстане и Армении.

Тем не менее, пока BoG остается единственным банком, официально начавшим блокировать покупки россиян в соответствии с санкционными мерами. Гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов считает, что такие функции должны выполнять не банки, а таможенные органы, поскольку санкции касаются, прежде всего, экспорта предметов роскоши, а не самих покупок.