Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Банку России ввести наказание для сотрудников банков за оформление кредитов без добровольного согласия клиента, а также за вывод полученных по таким договорам денежных средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо НСФР.

Как отмечается в материале, ответственность самих банков за нарушения при выполнении антифрод-процедур уже достаточно урегулирована и для платежного, и для кредитного мошенничества.

Как пишет РБК, ссылаясь на слова главы НСФР Андрея Емелина, на совещании президента России Владимира Путина с ЦБ и членами правительства была озвучена идея повысить ответственность самих банков за сохранность «клиентских средств». Представитель ЦБ ответил РБК, что регулятор получил письмо от НСФР и рассмотрит его в установленном порядке.

«В связи с этим предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — цитирует РБК слова Емелина.

Какую ответственность предлагают ввести банки

введение административной ответственности для лиц, которых впервые уличили в совершении деяний, привлекших к заключению договора потребительского кредита без добровольного согласия заемщика, а также за деяния, связанные с выводом полученных по таким договорам денежных средств, то есть за дропперскую деятельность. Такую ответственность предлагается ввести как для мошенников, так и для работников финансовых организаций — их соучастников;

введение уголовной ответственности за повторное или многократное совершение подобных деяний. «Если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, например не выполнил внутренний регламент, а тем более действовал в сговоре с мошенниками, то в этом случае именно он и должен понести наказание. Например, были случаи, когда мошенники направляли своих жертв в одно и то же отделение небольшого банка, так как там у злоумышленников был свой человек среди сотрудников», — отметил Емелин. Глава НСФР уточнил, что банк и его сотрудники не могут нести ответственность за перевод клиентом денег мошенникам, оформленных путем ссуды, если был соблюден порядок оформления кредита, в том числе реализация периода охлаждения;

закрепление в Трудовом кодексе права работодателя увольнять в связи с утратой доверия работника, допустившего нарушение внутренних процедур, что привело к выдаче мошеннического кредита;

внедрение процедур досудебного возмещения похищенных средств с пропорциональным распределением ответственности между всеми сторонами, которые участвуют в совершении сделки. В их числе банки, Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт) и сотовые операторы;

введение мер, направленных против повторного получения физическими лицами потребкредитов без добровольного согласия. Для этого банки предлагают включать информацию об оформлении кредита под влиянием мошенников в кредитную историю клиента и обмениваться этой информацией между банками через базу данных ЦБ. После формирования базы рассмотреть возможность адресного распространения действующих и дополнительных мер «охлаждения» при выдаче кредитов только на тех лиц, которые подвержены влиянию мошенников.

На форуме «Кибербезопасность в финансах», проходившем 20 февраля в Екатеринбурге, глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ужесточить ответственность сотрудников банков за мошенничество. Она также пообещала, что ЦБ обяжет внедрить в мобильные приложения банков «спецкнопку» для жалоб на мошенников.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий устанавливать для граждан самозапрет на получение потребительских кредитов. Поправки вступили в силу 1 марта 2025 года.

На совещании президента с членами правительства, прошедшем 5 марта, Набиуллина заявила о необходимости повысить ответственность банков за сохранность средств клиентов. Она добавила, что регулятор готов выступить «единым окном» для обмена данных о мошенниках между операторами связи и банками.