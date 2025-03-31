В работе приложения и сайта «Московского метро» произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут зайти в личный кабинет, пополнить транспортные карты и оплатить проезд.

По данным портала Downdetector, который отслеживает работоспособность российских сервисов, уведомления о сбоях в приложении «Московского метро» начали поступать около 6:00 мск. За текущие сутки проблемы в работе сервиса заметили до 30 тыс. человек, отмечает Downdetector. В Департаменте транспорта Москвы заявили, что проблемы в личном кабинете приложения связаны с техническими работами.

«Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать», — отметили в ведомстве и добавили, что пополнить транспортные карты можно в кассах и терминалах на станциях метро.

Среди прочего, на сайте московского метро появился баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»). В нем на украинском языке указано, что произошел технический сбой.

«В наших онлайн-системах наблюдается технический сбой. Работа приложения и сайта по продаже билетов возобновлена, но еще возможны перебои в их работе. Сейчас стабилизируем системы», — говорилось в сообщении.

«Осторожно, Москва» и RT пишут, что сбои в работе ресурсов «Московского метро» могут быть связаны с хакерской атакой. Официально эта информация пока не подтверждалась.

23 марта атаке подверглись сайт и онлайн-сервисы «Украинской железной дороги». Как отмечает украинское издание «Политика страны» приложение уже заработало, а сайт по-прежнему недоступен.

Ранее 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о массированной DDoS-атаке н оператора связи «Ростелеком». Из-за этого, по его словам, пришлось прервать трансляцию утреннего оперативного совещания правительства области.