Днем 30 марта в работе сервисов доставки еды, банковских приложений, стриминговых платформ и других популярных ресурсов возник масштабный сбой, следует из данных DownDetector, «Сбой.РФ» и DownRadar.

Онлайн-системы мониторинга сбоев фиксируют проблемы в работе сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Еда», ЦИАН, «Купер», «Аптека.Ру», «Вкусно и точка», «Додо», «МВидео», «Магнит маркет», «Юрент».

По данным подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), пользователи также жаловались на работу «Ростелекома», мобильных операторов МТС, Т2, «Билайн», Yota и «МегаФон», Системы быстрых платежей (СБП).

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие «временных трудностей» с доступом к некоторым своим сервисам. Позже компания сообщила о восстановлении работы «Яндекс Музыки».

В ЦИАНе проблему назвали массовой, сервис работает над ее устранением. Некоторые пользователи пожаловались в комментариях, что из-за сбоя у них сорвались встречи по показу или осмотру съемных квартир, поскольку общение между собственниками и арендаторами происходит через ЦИАН.

В Роскомнадзоре сообщили РБК, что массовые сбои коснулись сервисов, использующих ресурсы «Яндекс Облако». Причиной был сбой в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса», пояснили в ведомстве.

В марте российские пользователи несколько раз жаловались на масштабные сбои. Неполадки затронули мессенджеры «ВКонтакте», Telegram и WhatsApp, банковские приложения, платформы для стримеров Twitch, соцсеть TikTok, видеохостинги YouTube и RuTube, «Госуслуги», операторов мобильной связи.

В Роскомнадзоре сбой объяснили использованием «иностранной серверной инфраструктуры». После этого ведомство сообщило о планах исследовать зависимость российских сервисов от зарубежной инфраструктуры «в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

Утром 26 марта сбой фиксировался в работе Системы быстрых платежей (СБП). В Роскомнадзоре причиной неполадок назвали сбой на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК).