Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна по делу о «содействии терроризму». Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Стоуну вменяется «содействие террористической деятельности с использованием служебного положения» (ч. 2 ст. 205.1 УК). Максимальное наказание по этой статье ― пожизненное лишение свободы.

Судебное заседание прошло еще 24 ноября, сообщает «Интерфакс». Решение не вступило в законную силу, поскольку защита Стоуна обжаловала заочный арест в Мосгорсуде.

26 ноября стало известно, что МВД России «переобъявило» пресс-секретаря Meta* в розыск. В карточке Стоуна отмечается, что ранее он разыскивался по другим основаниям. «Медиазона»** утверждает, что карточка появилась в базе данных ведомства еще в феврале 2023 года. «Интерфакс» утверждает, что Стоун объявлен в международный розыск, РБК сообщает, что в федеральный.

Запрет Meta* в России после начала военной операции

В марте 2022 года Meta Platforms*, владеющая соцсетями Facebook* и Instagram*, временно разрешила пользователям публиковать угрозы в адрес российских военных, а также руководства России и Беларуси.

В сообщении Энди Стоуна в Twitter (бывшее название соцсети X) говорилось, что речь идет о «формах политического самовыражения», которые в обычной ситуации «нарушали бы наш запрет на призывы к насилию».

Вице-президент Meta* Ник Клегг подчеркнул тогда, что разрешение будет временно действовать только на территории Украины, а также заявил о недопустимости на платформе русофобии, дискриминации, притеснений или насилия по отношению к россиянам.

После решения Meta* Следственный комитет возбудил уголовное дело «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию» в отношении граждан России. Действия Meta* были квалифицированы как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму (ст. 280 и 205.1 УК). Ведомство сообщало, что даст правовую оценку действиям Энди Стоуна и других сотрудников корпорации.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры и запретил ее деятельность в России.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

** признана Минюстом России иноагентом