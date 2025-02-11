Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении основателя компании iSpring Юрия Ускова и о ходе его расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве, в том числе озвучено намерение обратиться к главе ведомства с просьбой разобраться в ситуации», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь поручил главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву направить обращение об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Ускова. Он отметил, что бизнесмен «многое сделал, создал школу, а ему вспомнили историю 12-летней давности», передает корреспондент RTVI.

«Мы должны реагировать на такие случаи и видеть, что там всё не так, обязательно эти вопросы выносить на обсуждение и обращаться в компетентные органы», — сказал Володин.

Дело Юрия Ускова

10 февраля основатель и директор iSpring Юрий Усков сообщил об обысках в офисе компании в Йошкар-Оле. Он назвал это «абсолютно политической ситуацией» и связал следственные действия со своей борьбой против застройки городских рекреационных зон.

Ускова после обысков задержали на 48 часов. СМИ сообщали, что по делу также задержаны глава администрации Оршанского муниципального района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев.

Официально о деталях дела и сути обвинений не сообщалось. Источники Forbes, «Коммерсанта» и других изданий рассказали, что Ускову вменяется покупка в 2013 году по заниженной цене участка для строительства IT-деревни. По данным СМИ, ущерб оценивается в 20,5 млн рублей.

СК в своем пресс-релизе о поручении Бастрыкина подтвердил, что по факту махинаций с муниципальными земельными участками в Марий Эл возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Имена подозреваемых не называются, отмечается лишь, что это предприниматель и глава муниципального образования.

Задержание Ускова вызвало резонанс, за него вступились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, политик Роман Юнеман и военные блогеры. Они заявили, что предприниматель активно помогал российским военным в зоне боевых действий, а сумма уплаченных его компанией налогов во много раз превышает размер якобы нанесенного ущерба.

Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов направили запросы генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела против Ускова.