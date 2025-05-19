Искусственный интеллект помог в раскрытии убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушении на Захара Прилепина. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме рассказал глава СКР Александр Бастрыкин.

«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева», — сообщил он.

При этом, по словам Бастрыкина, использовать ИИ в этой отрасли можно «только под жестким контролем человеческого разума».

«Перегружать искусственный интеллект и отодвигать следователя нельзя», — добавил руководитель ведомства.

Помимо этого, Бастрыкин рассказал о том, что в СКР создано подразделение по расследованию информационных технологий и что ведомство будет готовить в своей академии специалистов в этой сфере.

Также он сообщил, что Научно-исследовательский институт криминалистики СКР разработал методику исследования походок человека, в 2024 году она прошла апробацию.

«“Я своего милого узнаю по походке”. Помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего милого, возможного подозреваемого», — добавил глава Следственного комитета.

Блогер Владлен Татарский погиб в апреле 2023 года в результате теракта, совершенного Дарьей Треповой. Тогда в результате ЧП пострадало несколько десятков человек. Дочь известного российского философа Александра Дугина Дарья стала жертвой теракта 20 августа 2022 года, когда был взорван ее автомобиль.