Осужденные за подделку документов по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в августе 2022 года, работали в составе организованной группы. Как пишет РИА Новости, они сами искали клиентов в сети.

По данным следствия, группа работала с 2017 года. Изготовители получали задания не напрямую от клиентов, а через менеджеров. Следователи уточнили, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для обвиняемой в убийстве украинки Натальи Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. В этот момент девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово. Спустя два дня ФСБ заявила, что убийство было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

По версии следствия, Вовк положила бомбу под автомобиль Дугиной. После чего сообщник исполнительницы — украинец Богдан Цыганенко — сделал ей поддельные документы и помог пересечь границу с Эстонией.

В октябре The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что американские спецслужбы считают, что убийство Дугиной санкционировала «часть украинского правительства». Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не имеет к убийству Дугиной никакого отношения.

В ноябре года российский суд заочно арестовал Вовк и объявил ее в международный розыск. Причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной также подтвердили свидетели, отмечал ТАСС.

В мае 2023 года тульский суд приговорил двоих фигурантов убийства — Александра Сучкова и Андрея Кузнецова — к 3,5 года колонии. Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства выехали из России.

В ноябре к четырем годам колонии общего режима приговорили бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, признанного виновным в продаже через интернет информации о Дугиной. В ходе заседания он признал свою вину, но показания давать отказался.

Вместе с ним был арестован Даниил Чоудхури — ему назначили один год колонии. Обвиняемый рассказал, что регулярно сотрудничал с телеграм-каналами, которые за деньги предоставляли личные данные. По версии следствия, весной 2022 года Чоудхури получил от Рыбина, который имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции, конфиденциальные данные о личной жизни Дарьи Дугиной и ее отца — Александра Дугина — за 3350 рублей. После этого Чоудхури передал их «неустановленным лицам».