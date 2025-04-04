Около 2 тыс. детей пострадали от насилия в семьях, а более 1 тыс. детей погибли от преступлений в 2024 году, что на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около 2 тысяч человек», — сказал он.

По словам главы СК, преступность внутри семей имеет «латентный характер», так как дети запуганы, подавлены, боятся, что им не поверят.

«То есть, по сути, таких преступлений гораздо больше, чем нам представляет криминальная статистика», — уточнил Бастрыкин.

Глава СК подчеркнул, что в 2024 году следователями было расследовано более 21 тыс. преступлений против детей.

«В 2024 году в результате преступлений погибли 1 082 несовершеннолетних, это на 10% больше, чем в 2023 году», — добавил он.

Бастрыкин также уточнил, что в 2024 году следователи признали потерпевшими от преступлений почти 17 тыс. детей. По его словам, в 2023 году их число составило 18 тыс.

«При этом криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными. К сожалению, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением», — подчеркнул он.

В конце февраля в Санкт-Петербурге следователи задержали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над семилетней дочерью и съемке порнографии с ее участием. При обысках у мужчины изъяли девять флеш-карт, два жестких и три CD-диска, а также ноутбук и другую технику. Следствие направило ходатайство в суд об аресте мужчины.