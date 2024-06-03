Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Об этом «Коммерсанту» рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих», — заявила игуменья

По ее словам, в любом случае, регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали.

«Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты «Saint George» (Святой Георгий.— “Ъ”), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн»», — рассказала глава юрслужбы РПЦ.

По ее словам, новый закон запретит предоставлять исключительное (монопольное) право физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых.

Новые правила не будут распространяться на товарные знаки, которые были зарегистрированы до вступления в силу нового закона, пояснили в РПЦ.

Главный раввин России Берл Лазар поддержал такую инициативу. По его словам, любая община нуждается в финансовой помощи, но, когда она начинает заниматься бизнесом, это неправильно.

Аналогичного мнения придерживается и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

«Святое называется святым, потому что оно отделено от мирского — конкуренции, интриг. У нас государство отделено от религии, а значит, религия отделена и от бизнеса», — сказал он.

По словам Мухетдинова, «религиозная символика начинает эксплуатироваться недобросовестными людьми, особенно это касается халяльного питания».

Заместитель главы комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков сказал, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. По его словам, сейчас подбирается формулировка, чтобы это соответствовало патентному праву. С такой просьбой несколько месяцев назад патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, добавил парламентарий.

Мнение экспертов

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что новый закон может негативно повлиять как на запатентованные бренды, так и на будущие.

«Одно обсуждение этого проекта уже обнулит желание патентовать подобную продукцию, потому что производители не захотят рисковать», — сказал эксперт.

По его словам, в религиозных символах на качественной алкогольной продукции нет ничего плохого — в православии ведь нет запрета на алкоголь. Кауфман также напомнил, что многие монастыри и церкви сами занимаются производством вин и медовухи, а «государство сейчас особенно активно продвигает традиционные и религиозные ценности, поэтому те же алкогольные бренды могут только помогать как государству, так и обществу».

Как пояснила юрист по интеллектуальной собственности, автор телеграм-канала «Вычислить по IP» Анастасия Сковпень, сейчас статья 1482 ГК предусматривает, что регистрации не подлежат обозначения, которые способ ввести потребителя в заблуждение, а также «противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали».

Роспатент уже отказывает в регистрации обозначений, которые прямо или косвенно связанны с какой-либо конфессией. Например, как пишет «Ъ», было отказано в регистрации наименования «Вознесение», а также обозначений с именами святых от ООО «Александровы погреба»».