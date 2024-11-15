Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с инициативной группой протестующих согласился уйти в отставку, утверждает Baza. По данным телеграм-канала, исполняющим обязанности главы республики Бжания попросил назначить действующего вице-президента Бадру Гунба.

Как утверждает Baza, протестующие с таким требованием не согласились и настаивают на отставке всей команды Бжании, в том числе вице-президента и премьера Александра Анкваба. До проведения внеочередных президентских выборов протестующие предложили назначить исполняющим обязанности главы республики спикера парламента — Лашу Ашуба.

Представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса — Кан Кварчия — уточнил, что на переговорах был предложен и второй вариант, предполагающий, что президент, вице-президент и премьер покидают свои посты, но Бжания перед уходом назначает исполняющим обязанности человека, который «устраивает все стороны».

«Если они [действующие власти] согласятся на компромиссную фигуру, [он и будет исполнять обязанности президента до выборов главы государства]. <…> Пока мы не знаем, [кто может стать кандидатом на этот пост], потому что они этот вариант еще не обсудили», — пояснил Кварчия.

Между тем источник в окружении президента Абхазии сообщил «Интерфаксу», что Бжания пока не принял решения об отставке. По его словам, президент республики находится в центре Сухума в комплексе зданий МВД и Службы госбезопасности Абхазии.

«Никаких антироссийских сил здесь нет»

Представитель оппозиции Эшсоу Какалия заявил, что 14 ноября несколько депутатов попросили донести Бжании предложение добровольно уйти в отставку, но оно «было проигнорировано».

«Власть пошла по пути, который озвучил Аслан Бжания на совещании в МВД, что там не с кем разговаривать. Он имел в виду всех нас. Что там [среди протестующих] экстремисты», — отметил Какалия.

Он обвинил Бжанию в том, что тот якобы пытается дезинформировать Россию в том, что в Абхазии власть захватывают некие прозападные, протурецкие силы.

«Никаких антироссийских здесь сил нет. Это воля народа, который не был услышан», — подчеркнул Какалия.

Оппозиция вышла на митинг после того, как власти Абхазии предложили ратифицировать закон об инвестиционном соглашении между Москвой и Сухумом. По мнению митингующих, это приведет к тому, что цены на жилье в республике вырастут, так как российские компании начнут строить апартаменты.