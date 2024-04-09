В ночь на 9 апреля неизвестный пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции» в Саратове, пишет Baza. По данным телеграм-канала, злоумышленник камнем разбил стекло и бросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью.

Возгорание потушила дежурная сотрудница охраны, отмечает Baza. Она же, по данным канала, вызвала полицию. На месте правоохранители нашли пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. Огонь повредил окно и шторы, экспонаты по-прежнему осматривают, пишет телеграм-канал.

Это не первый поджог саратовского «Музея истории специальной военной операции». Аналогичный инцидент произошел в декабре 2023 года — тогда 21-летний житель Самарской области поджог входную дверь помещения. Молодого человека задержали и предъявили ему обвинение в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК).

Самарец рассказал, что накануне ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит по доверенности. После чего молодому человеку вновь поступил звонок — в этот раз якобы от «сотрудника Центробанка», который посоветовал ему взять кредит.

«По указанию неизвестных, подозреваемый оформил кредит на 190 тыс. рублей и перевел их на банковский счет, который ему продиктовали», — указано в пресс-релизе МВД.

Затем неизвестный убедил самарца, что для возврата денег ему необходимо приехать в Саратов и поджечь «объект на улице Московская». Молодой человек купил на заправке канистру с бензином, после чего совершил поджог. На опубликованных МВД кадрах с камер видеонаблюдения видно, что фигурант поджигает «Музей истории специальной военной операции».

«Мне дали список и средства, чтобы я купил все по этому списку. Сказали адрес, куда подъехать и выполнить условия. Я приехал, осмотрелся, все это время был на телефоне. <…> Боялся за свою девушку, она тоже попала под раздачу, и я решил выполнить условия. Я признаю свою вину, что сделал очень плохой поступок»,— рассказал самарец в опубликованном МВД фрагменте допроса. По ч. 1 ст. 205 УК ему может грозить до 20 лет лишения свободы.