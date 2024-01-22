С начала военной операции на Украине правоохранительные органы России зарегистрировали 184 диверсии на ж/д и 220 нападений на военкоматы и «объекты органов власти», передает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислава Колесника.

Выступая на заседании парламентской комисии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, он уточнил, что из нападений и поджогов военкоматов и «объектов органов власти», совершенных в 58 субъектах федерации, было раскрыто 85%.

«220 [причастных] лиц установлено, 15 из их несовершеннолетние», — добавил Колесник. По делам о диверсиях на железной дороге и объектах железнодорожной инфраструктуры был выявлен 141 подозреваемый, включая 59 подростков.

«В группе риска находятся дети из семей с низким материальным достатком, не имеющих моральных устоев, готовые ради получения дополнительного заработка совершить любые действия, несмотря на их общественную опасность», — подчеркнул представитель МВД.

Сопредседатель комиссии — вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова — на том же совещании заявила о «причастности киевского режима к разжиганию межнациональных конфликтов в подростковой среде». По ее словам, этим занимаются несколько закрытых телеграм-каналов, распространяющих «лживые, деструктивные сведения».

Кузнецова также утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) формирует из несовершеннолетних россиян «ячейки протестного движения», создавая в соцсетях и приложениях группы для «продвижения романтизации насилия, преступности и беспорядков».

«Киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, они дискредитируют российские ценности и продвигают идеи экстремизма», — добавила зампред Госдумы.

Второй сопредседатель комиссии — зампред Совета Федерации Инна Святенко — предложила Минцифры и МВД совместно разработать методы борьбы с фейками в интернете и блокировки сайтов, публикующих ложную информацию. По словам сенатора, из-за таких сайтов «наши дети, увязая в этой фальшивой информации, «попадают на крючок» и вовлекаются в деструктивную, диверсионную деятельность».