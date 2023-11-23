1-й Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил 17-летнего ученика гимназии Егора Балазейкина к шести годам воспитательной колонии за попытки поджечь военкомат, пишет местное издание «Фонтанка». Балазейкин, который не скрывает негативного отношения к российской военной операции на Украине, заявил в последнем слове, что «оправдываться» ему «не перед кем».

Школьника признали виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт (ч. 1 ст. 205 УК).

Балазейкина задержали в феврале 2023 года, на тот момент ему было 16 лет. По версии следствия, он дважды пытался поджечь военкоматы: в городе Кировске в Ленобласти и в Красногвардейском районе Петербурга (ни одно из зданий не загорелось). Мать Балазейкина Татьяна рассказала «Фонтанке», что о второй попытке поджога полицейские узнали со слов самого школьника.

Как утверждали задерживавшие Балазейкина силовики, свои действия подросток объяснял гибелью дяди во время боевых действий между Россией и Украиной.

В последнем слове гимназист тоже упомянул дядю, «достойного офицера», которому, по его словам, «нашлось место только в штурмовом отряде».

«Разве в России места ему не нашлось достойнее, чем Мазановка? [село в Донецкой области, где погиб дядя Балазейкина. — RTVI]» — сказал Балазейкин.

Как отмечает «Фонтанка», прокурор зачитал показания Балазейкина, который на допросе рассказал, как поменял свое отношение к военной операции России на Украине, изучив материалы оппозиционных СМИ. После этого он пытался переубедить знакомых с другой позицией, но разочаровался и решил «приступить к более эффективным, как казалось, действиям».

«Я пришел к выводу, что с ВС РФ на территории Украины согласиться не могу. Поэтому я стал разговаривать с окружающими людьми с целью освещения информации об СВО. Я понял, что разговоры бесполезны, и решил что нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию. И пришел к мысли поджога военкомата», — заявил Балазейкин (цитата по изданию Astra).

На заседании суда подросток частично не согласился с обвинением, заявив, что «бутылку кидал, но с прописанными целями не согласен».

«Я здесь оправдания для себя не прошу, мне оправдываться не перед кем. Оправдываюсь я перед своей душой, а судит меня моя совесть», — сказал он в последнем слове.

Прокурор запрашивал для гимназиста шесть лет лишения свободы. Во время прений государственный обвинитель заявил, что Балазейкин «предал дядю» своими действиями.

Петербургское издание «Бумага»* пишет, что каждый день в СИЗО зачтется Балазейкину за один день колонии. Мать подростка Татьяна Балазейкина рассказывала в суде, что у ее сына с детства аутоиммунный гепатит — хроническое заболевание печени, подчеркивает «Ротонда».

«Дальнейшее заключение равносильно смертному приговору», — считает мать Егора.

Женщина ссылается на выводы врачей о том, что из-за прогрессирующего гепатита подросток с вероятностью в 90% погибнет в течение 10 лет, говорится в материале «Бумаги»*.

По данным SOTA, свое последнее слово Балазейкин закончил фразой «Вам еще нужна эта война?». Плакат с такой надписью ранее держал во время оглашения приговора муниципальный депутат Красносельского округа Алексей Горинов, которому в июле 2022 года дали семь лет колонии по делу о «фейках» об армии.

Издание «Медиазона»* ранее писало, что дядя Егора Балазейкина Дмитрий погиб в июне 2022 года, он отправился в зону боевых действий в составе добровольческого отряда БАРС. «Пошел он туда, может быть, частично из-за своих идеологических взглядов. Может быть, просто потому, что его профессия такая — воевать», — говорил источник издания.

* внесены в реестр иноагентов