Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Также произошло возгорание автомобиля. В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания», — сказано в сообщении.

Гладков добавил, что информация уточняется и он выехал на место.

В 05:51 губернатор писал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области, в 06:20 тревогу отменили.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в нескольких местах в Белгороде поднимается дым.

«Местные жители публикуют кадры горящих авто, также частично разрушено здание детского сада на улице Горького», — пишет канал.

SHOT писал, что обломки одного из выпущенных снарядов упали на парковку рядом с жилыми домами в микрорайоне «Улитка».

«По словам местных жителей сгорели сразу несколько автомобилей, также в квартирах повыбивало стекла», — пишет телеграм-канал.

Как отмечает Mash, первые взрывы жители слышали в районе 5:30. Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев отмечает, что как минимум пять машин сгорело, в зданиях повреждены стекла.

Накануне Белгородская область также подвергалась обстрелам, в Белгороде пострадали 11 человек. Позже Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Белгородском районе, еще три человека были ранены в Шебекино.