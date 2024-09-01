Восемь мирных жителей Белгорода, включая двух детей, получили ранения в ходе атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, система ПВО сбила над областной столицей и Белгородским районом несколько воздушных целей.

Глава региона уточнил, что бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы, а пожарные потушили возникшие после атаки возгорания — в автомобиле во дворе МКД, на балконе одной из квартир и на открытой местности, где воспламенилась сухая трава.

«В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в семи частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля», — уточнил глава области.

По словам Гладкова, пострадал еще один житель области — мужчина в поселке Майский, который после отражения атаки с воздуха получил осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации, уточнил белгородский губернатор.

Кроме того, в Майском в результате обстрела был поврежден один легковой автомобиль. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

Он уточнил, что за вчерашний день, 31 августа, в Белгородской области от обстрелов и атак беспилотников пострадали восемь мирных жителей, пятеро из них были отпущены домой после оказания медпомощи. В больницах продолжают оставаться 80 пострадавших за предыдущие дни, включая 12 детей. Из них 11 человек, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Мощному обстрелу Белгородская область подверглась в пятницу, 30 августа. Удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, утверждал Гладков.

Погибли пять человек: от полученных ранений женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Пострадали 46 местных жителей, в том числе семеро детей, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии и экстренно прооперирован.