Количество пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до 46 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В числе раненых семь детей — один из них находится в тяжелом состоянии, его прооперировали.

Двое взрослых будут транспортированы в московские больницы. «На постоянной связи с Минздравом России. Необходимая помощь будет оказана», — подчеркнул Гладков.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова уточнила, что ребенку, который находится в тяжелом состоянии, также может понадобиться транспортировка в Москву.

«Врачи делают все, чтобы помочь. Молимся о выздоровлении пострадавших. Белгородская область, мы с тобой!» — написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Белгород и Белгородский район попали под обстрел вечером 30 августа. В результате погибли пять человек: от полученных ранений женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи.

Гладков уточнял, что удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В Белгороде в двух многоквартирных домах выбило окна и пробило кровлю, еще в одном было повреждено остекление. Также пострадали два социальных и два коммерческих объекта, осколками посечены девять автомобилей, отмечал губернатор.

«Прозвучала сирена. Побежали люди. <…> В этот момент начало греметь все, звук сверху раздался и посыпались кирпичи. Слава Богу, все люди успели забежать под <…> навес и обошлось без жертв в данном случае», — рассказал «Известиям» житель одного из многоквартирных домов в Белгороде.

По словам консьержа дома, в результате атаки ВСУ была повреждена крыша, технический этаж и квартира. Местные жители и волонтеры помогают устранять последствия удара, указывают «Известия».

В поселке Дубовое Белгородского района возле торгового центра были повреждены 13 автомобилей, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Очаги возгорания удалось оперативно потушить. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных жилых домах.

Следственный комитет (СК) в связи с обстрелом Белгородской области возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают «обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка», заявили в ведомстве.