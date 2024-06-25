Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер в соцсети Х (бывший Twitter).

«В ходе разговора министр [Остин] заявил о важности сохранения линий связи в ситуации продолжающегося конфликта на Украине», — заявил он.

Райдер также отметил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, передают РИА «Новости».

В последний раз о телефонных переговорах между главами оборонных ведомств двух стран сообщалось 15 марта 2023 года после телефонной беседы Остина с Сергеем Шойгу, который на тот момент являлся министром обороны России.

Переговоры между министрами состоялись на фоне сообщений о возможном разрешении американским военным подрядчикам отправлять сотрудников на Украину. Об этом рассказали CNN четыре неназванных чиновника в правительстве США.

По словам собеседников телеканала, такое решение даст возможность американским специалистам ремонтировать поврежденную военную технику на территории Украины без транспортировки через другие страны.

Райдер заверил, что американская сторона не планирует направлять своих военных на Украину.