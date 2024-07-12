Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, стороны обсудили предотвращение угроз безопасности. Об этом сообщили в пятницу, 12 июля, в оборонных ведомствах двух стран.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, Остин в ходе телефонной беседы «подчеркнул важность поддержания каналов связи» в условиях военного конфликта России и Украины.

На брифинге для журналистов Сингх отметила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. По словам пресс-секретаря, относительно возможности будущих контактов Остина и Белоусова ей пока «нечего объявить».

В Минобороны России позднее подтвердили, что разговор глав оборонных ведомств состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — отмечается в заявлении ведомства.

Впервые Белоусов и Остин поговорили менее месяца назад, 25 июня. В Минобороны России тогда отмечали, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины».

Белоусов в ходе того разговора «указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки» из-за поставок Украине американских вооружений. В Пентагоне сообщали, что американский министр со своей стороны заявил о важности «поддержания каналов связи» (цитата совпадает с формулировкой из нынешнего пресс-релиза).