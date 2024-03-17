Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать в Донбассе, поскольку их боеприпасы подходят к концу. Об этом предупредил в интервью телеканалу ABC News представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«У них заканчиваются боеприпасы в Донбассе, сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны. Русские продолжают пытаться продвинуться на запад», — сказал Кирби, подчеркнув, что украинцам необходима поддержка.

По словам Кирби, с начала боевых действий на территории Украины США истощили собственные запасы оружия, однако еще не достигли точки, когда национальная безопасность страны и ее оперативные планы были бы поставлены под угрозу. «Но это абсолютно то, от чего невозможно отвести взгляд», — отметил представитель СНБ США.

Газета The Washington Post ранее на этой неделе сообщила, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, что без дальнейшей помощи США «для Украины не существует светлого будущего».

По словам одного из неназванных собеседников WP, Украина вскоре может оказаться в состоянии сбивать лишь одну из пяти выпущенных ракет, а не четыре, как она пытается делать сейчас.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на этой неделе предупредил, что без помощи США территориальные потери Украины в этом году будут «значительными». По словам Бернса, время для помощи Украине уже на исходе.

Агентство Bloomberg в конце февраля сообщало, что в Киеве опасаются, что к лету 2024 года российские войска могут прорвать оборону ВСУ, если союзники страны не смогут увеличить поставки боеприпасов. По данным агентства, в украинской разведке считают, что Россия может попытаться взять под контроль такие города, как Киев и Одесса.

В Конгрессе США с осени 2023 года не могут одобрить пакет крупной помощи Киеву. Президент США Джо Байден на этой неделе одобрил пакет чрезвычайной военной помощи Украине на сумму $300 млн. Как сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пакет помощи будет включать вооружения и технику для удовлетворения наиболее насущных потребностей ВСУ.