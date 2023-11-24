В Госдуме предложили ввести психологическое тестирование берущих кредит в банке. Копии документов с этой инициативой, направленные в Минэкономразвития и Центробанк, предоставила RTVI глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По мнению депутата, такое тестирование поможет защитить россиян от денежных потерь в результате «длительного психологического воздействия» телефонных мошенников. Она указывает, что в 2022 году эти потери составили 14,2 млрд руб., при этом число попыток телефонного мошенничества выросло в 2023 году на 70% — с 5 млн до 8,6 млн в сутки.

В большинстве случаев телефонные мошенники пытаются вынудить граждан совершить перевод или взнос денежных средств на «безопасный счет», отмечает Останина. Она аргументирует свою инициативу тем, что жертвы внушения «совершают цепочку сложных действий, включая оформление кредитов в банке».

«Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией», — сказано в обращениях Останиной.

Депутат попросила министра экономического развития Максима Решетникова и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину оценить, целесообразно ли внести соответствующие изменения в российские законы.

Дочь Пескова и другие. Кого «разводили» на деньги

В сентябре 2022 года дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, это было похоже «на гипноз». Под предлогом того, что ей якобы нужно срочно обезопасить счета, злоумышленники убедили Пескову создать сберегательный счет и переводить туда сначала по 5 тыс. руб., потом по 10 тыс. В итоге, по словам отца Елизаветы, у нее сняли деньги с двух карточек.

В июне того же года телефонные мошенники уговорили сотрудника МИД России перевести на их счета около полмиллиона рублей — тоже якобы с целью спасти эти деньги от хищения.

В мае 2022 года по аналогичной схеме лишилась 1,2 млн руб. замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.