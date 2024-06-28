Утром 28 июня беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. В результат начался пожар.

Об атаке БПЛА сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу», — написал глава региона в Телеграм.

Он сообщил о «небольшом возгорании», которое по ситуации на 5.45 мск было локализовано.

По данным губернатора, жертв нет, о возможных пострадавших Егоров не упоминал.

«До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем», — сообщил глава региона.

Также в ночь на 28 июня беспилотники атаковали военный объект в Починковском районе Смоленской области. Губернатор Василий Анохин заявил, что девять украинских дронов-камикадзе были нейтрализованы системами ПВО и РЭБ. Анохин заверил, что разрушений и пострадавших в результате прилета дронов нет.

«Уважаемые смоляне, прошу сохранять спокойствие и не вести съемку для размещения в сети Интернет действий ПВО ВС РФ», — написал губернатор в Телеграм.

Накануне, 27 июня, четыре беспилотника были уничтожены над Тверской областью. По информации властей региона, целью атаки было одно из крупнейших химических предприятий области — Редкинский опытный завод.