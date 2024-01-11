Над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги взорвался беспилотник, написал в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, здание получило повреждение.

«Сегодня утром на окраине г.Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет», — сообщил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные группы.

По данным Минобороны России, утром 11 января средства ПВО перехватили три украинских дрона самолетного типа над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Губернатор Ростовской области сообщал о двух сбитых беспилотниках в Каменском районе, Министерство обороны писало об уничтожении одного БПЛА.

9 января в Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса, еще один упал на «нежилой объект». По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, пострадали три человека.