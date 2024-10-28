В ночь на 28 октября дроны атаковали два предприятия в Воронежской области, на одном из них ранены два сотрудника. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Гусева, возгорание потушили около 02:00, огонь повредил несколько зданий и сооружений разного назначения, а также технику.

«За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередач», — написал губернатор.

Кроме того, при падении беспилотника была повреждена крыша хозяйственной постройки и емкость предприятия в Новохоперском районе. Возгорания не произошло.

«Благодарю за быструю и слаженную работу все оперативные службы! Это позволило избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов», — добавил Гусев.

SHOT писал, что атаке подверглись два спиртзавода.

До этого губернатор Воронежской области писал, что в регионе силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь были сбиты 21 беспилотник над четырьмя российскими областями. Больше всего (13) было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Курской и Воронежской.

Об атаке дронов на спиртзаводы в нескольких российских областях 22 октября сообщили главы нескольких регионов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев писал, что беспилотники повредили здания Ефремовского спиртзавода и спиртзавода, расположенного в поселке Лужковский. Также в результате атаки загорелось предприятие АО «Биохим» в Тамбовской области.