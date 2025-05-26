В ночь на 26 мая украинские беспилотники совершили очередной налет на российские регионы. В Ивановской области фрагменты БПЛА упали на предприятие в Кинешме.

Как сообщает руководство региона, дрон повредил хозяйственную постройку для хранения упаковки, при этом никто не пострадал.

“В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА”, — сообщает Telegram-канал правительства области.

Издание Mash утверждает, что был атакован Дмитриевский химический завод. Местные жители сообщили, что слышали по меньшей мере два взрыва в районе предприятия.

Полтора месяца назад Украина впервые атаковала территорию Ивановской области тяжелыми дронами, предположительно это были БПЛА “Лютый”. Целью удара стал город Шуя, всего было сбито семь беспилотников.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил тогда, что Киев таким образом демонстрирует желание сорвать мирные переговоры и продолжить боевые действия.