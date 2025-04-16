Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Ивановскую область, чтобы сорвать переговоры об урегулировании конфликта и продолжить военные действия. Об этом заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он добавил, что ВСУ продолжают атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на соглашение о прекращении ударов по таким объектам.

«Эти атаки носят провокационный характер. Главная их цель — сорвать переговорный процесс и продолжить противостояние», — сказал депутат.

Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Ивановской областью утром 16 апреля. Администрация города Шуя призывала местных жителей принять меры безопасности и не выходить на улицу. В школах отменили вторые смены, секции и кружки.

Позже региональный оперштаб уточнил, что в результате атаки беспилотников погибших нет, два человека пострадали. В соседних Нижегородской и Ярославской областях вводились временные ограничения на работу аэропортов.

Телеграм канал SHOT утверждает, что украинские дроны были запущены из Сумской области. Они летели «друг за другом, преодолев около 850 км». По данным канала, все БПЛА были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 кг.

«Предварительно, речь идет о БПЛА типа “Лютый” — неуправляемых беспилотниках, летящих по заданным координатам и способных нести боевую часть весом до 50 кг», — уточнил военкор Юрий Котенок.

«Газета.ру» пишет, что российский регион впервые атаковали тяжелые дроны.