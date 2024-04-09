Группа беспилотников атаковала учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске в Воронежской области в ночь на 9 апреля. Жительница города рассказала Инфо24, что слышала звуки налета.

«Разбудил меня очень сильный звук, взрыв прозвучал в 2:30 примерно. Только откуда был звук, на тот момент еще не было понятно. Потом до 3:50 примерно периодически были слышны какие-то звуки, отбивали БПЛА, как я понимаю», — сказала она.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе атаки БПЛА в своем телеграм-канале в 1:38. Он заявил об уничтожении беспилотника самолетного типа в 3:58.

«По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются. Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется», — написал Гусев.

Губернатор сообщил об отмене режима опасности в 7:08. Видео атаки было зафиксировано камерами внешнего видеонаблюдения. Один из видеороликов был опубликован в телеграм-канале Baza.

«У меня шторы закрыты были, но прям видно было, что небо озарено. Какое-то время звуки еще продолжались, примерно до 5 утра. Знакомые, у которых были окна открыты, запах гари чувствовали. Сейчас в городе все штатно», — добавила жительница Борисоглебска.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о пресечении попытки нападения на объекты, расположенные на территории Белгородской и Воронежской областей. В ведомстве уточнили, что над каждой из областей было сбито по два БПЛА, а также заявили об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун» у побережья Крыма.