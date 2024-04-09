В ночь на 9 апреля средства противовоздушной обороны сбили ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, передает пресс-служба Минобороны России. Также, по данным ведомства, были уничтожены беспилотники на Белгородской и Воронежской областями.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей, а украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал в телеграм-канале, что в городе «сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией». По его словам, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Об уничтожении ракеты «Нептун» в северно-западной части Черного моря в прошлый раз Министерство обороны сообщало 5 января.

Воронежская область была атакована беспилотниками 23 марта, тогда над несколькими областями России были перехвачены и уничтожены 12 дронов.

7 апреля в Белгородской области в селе Шагаровка были сбиты четыре БПЛА. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, в результате погибла девушка.