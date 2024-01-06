Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 января перехватили и уничтожили над Крымским полуостровом четыре украинские авиационные управляемые ракеты. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно заявлению в телеграм-канале ведомства, попытка Украины «осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации» была пресечена в субботу, 6 января, примерно в 00:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», — сказано в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в полночь было временно перекрыто, примерно через час его возобновили. Телеграм-канал Shot писал со ссылкой на очевидцев, что ПВО работало над Сакским районом Крыма, были слышны звуки взрывов в небе над городом Саки, в районе аэродрома. Телеграм-канал «Евпатория ЧП» отмечал, что «в Евпатории громко».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

В пятницу, 5 января, Минобороны сообщило, что примерно в 20:00 средства ПВО уничтожили пять украинских дронов в западной части Черного моря. Примерно в 12:30 того же дня над северо-западной частью Черного моря была обнаружена и уничтожена украинская противокорабельная ракета «Нептун», сообщали в оборонном ведомстве.

До этого, в ночь на 5 января, в Минобороны отчитались об уничтожении 36 украинских беспилотников над Крымом и одного БПЛА над территорией Краснодарского края.

В четверг, примерно 17:20 по московскому времени, над Крымом были сбиты десять украинских ракет. Как сообщали в Министерстве обороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар при помощи авиационных управляемых ракет.