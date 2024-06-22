Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. О каком именно объекте идет речь, губернатор не уточнил, но добавил, что попытка атаки произошла в Смоленском районе.

По словам Анохина, «все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет». Он также попросил жителей региона «сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО».

В последний раз власти Смоленской области сообщали об атаке беспилотников в начале мая этого года — тогда дроны попытались повредить объект гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района в юго-восточной части региона.

В апреле после атаки дронов начались пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах, писал губернатор.

Атака дронов на другие регионы России

Об атаке дронов ВСУ в ночь на 22 июня также сообщил в своем телеграм-канале глава Брянской области Александр Богомаз. По его словам, FPV дроны атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки повреждены частный дом, квартира в одной из высоток и легковой автомобиль — погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

В Белгородской области «два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района», сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадал мирный житель — мужчина с контузией доставлен в больницу № 2 города Белгорода.

Также в результате падения дрона в одном из частных домов выбило окна, была повреждена кровля и внутренняя отделка, а припаркованный рядом с ним автомобиль полностью сгорел, уточнил губернатор.

Кроме того, от обстрела пострадало село Глотово Грайворонского городского округа — там оказались повреждены шесть частных домов и легковой автомобиль.

В Минобороны также отчитались об уничтожении дрона над акваторией Азовского моря.