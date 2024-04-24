Пожары на территории топливно-энергетических объектов Смоленской области начались в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. МЧС ликвидируют последствия.
«Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — говорится в сообщении Анохина.
Также губернатор призвал сохранять спокойствие и пообещал дополнительно информировать по развитию ситуации.
В ночь на 20 апреля в Смоленской области беспилотники также пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса Смоленской области. По словам Анохина, ПВО сбила летательные аппараты, но в результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Губернатор отмечал, что «расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы». Позже Анохин сообщил, что БПЛА продолжают атаковать регион. В 7:14 мск была «отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра».
До этого о пресечении атаки дронов глава региона писал в конце ноября 2023 года. Тогда пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.
- В конце марта Financial Times сообщала, что власти США призвали украинское руководство прекратить атаки на российские энергетические объекты, в частности на нефтеперерабатывающие заводы, предупредив, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры России. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, такие атаки могут повлиять на энергетические рынки мира.
- 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признает российской.
- При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов 7 апреля говорил, что российские НПЗ являются военными целями для Киева, а потому «география ударов по ним будет расширяться».