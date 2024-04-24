Пожары на территории топливно-энергетических объектов Смоленской области начались в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. МЧС ликвидируют последствия.

«Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия», — говорится в сообщении Анохина.

Также губернатор призвал сохранять спокойствие и пообещал дополнительно информировать по развитию ситуации.

В ночь на 20 апреля в Смоленской области беспилотники также пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса Смоленской области. По словам Анохина, ПВО сбила летательные аппараты, но в результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Губернатор отмечал, что «расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы». Позже Анохин сообщил, что БПЛА продолжают атаковать регион. В 7:14 мск была «отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра».

До этого о пресечении атаки дронов глава региона писал в конце ноября 2023 года. Тогда пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.