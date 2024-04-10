Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс. С таким заявлением на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил Остин.

Он посоветовал украинским военным «наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия».

2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции также заявил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по территории, которую признает российской. До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывают Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре России.

7 апреля в интервью CNN представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что российские НПЗ являются военными целями для Киева, а потому «география ударов по ним будет расширяться».

С начала 2024 года беспилотники атаковали более десятка нефтеперерабатывающих заводов России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.