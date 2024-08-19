Командир спецназа «Ахмат», замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов призвал не относиться к солдатам срочной службы как к детям, которые не должны участвовать в боевых действиях. Видео с рассуждениями на эту тему опубликовано в телеграм-канале Алаудинова.

Он отметил, что в последнее время наблюдает «всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать, и вообще, почему они даже находятся в Курской области». Генерал-майор заявил, что не понимает тех, кто задает подобные вопросы.

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории, ― у меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — сказал Алаудинов.

Он отметил. что понимает жалобы насчет оплаты службы для срочников. В этом случае он предложил заключать контракты с Минобороны. Алаудинов отметил, что в спецназе «Ахмат» служит «очень большой процент» молодых людей 18-20 лет, «и это герои».

Генерал-майор призвал не делать из 18-летних срочников «детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать».

«Это такой же защитник отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой, рассказывать о том, что он служил», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» отметил, что «верховный главнокомандующий принял решение», чтобы срочники «не служили нигде, кроме как на территории своего государства» в мирное для России время. «Но сегодня война, к нам пришел враг», — сказал командир «Ахмата».

По его мнению, сейчас «в нашей стране должны стоять одним строем все — от мала до велика».

«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего», — заявил генерал-майор.

После вторжения ВСУ в Курскую область Алаудинов говорил, что срочники находятся «в некоторых частях» в зоне боевых действий в Курской области. О том, что в Курской области задействованы срочники, также заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Военный эксперт, создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук утверждал, что среди срочников есть пленные. Минобороны эту информацию не комментировало.

В интервью RTVI Звинчук заявил, что срочники на приграничных территориях «с первого дня» военной операции «ведут и артиллерийские дуэли, и разведку, и организуют связь, и материально-техническое обеспечение наших войск».

«Это обычная функция. А если у нас речь идет об агрессии на территории Российской Федерации, неважно, какие там части, — это военнослужащие», — подчеркнул эксперт.

В преддверии весенней призывной кампании начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что призывников не будут привлекать к участию в военной операции.