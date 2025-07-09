Минувшей ночью над российскими регионами, по данным Минобороны, было перехвачено 86 украинских беспилотников. В результате атаки погибли три человека, есть пострадавшие и разрушения. Подробнее — в материале RTVI.

Как сообщило Минобороны, 23 беспилотника сбили в Курской области, 16 в Брянской, 15 в Тульской, по 12 — в Белгородской и Орловской областях. Четыре БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на столицу. Еще два аппарата уничтожили в Смоленской области, по одному — в Воронежской и Рязанской областях.

Погибшие

Поздно вечером 8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил сначала о четырех пострадавших, затем обновил информацию: в результате атаки БПЛА погибли трое человек.

«Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесён удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению! Всем раненым желаю скорейшего выздоровления! Ситуацию держу на контроле», — написал глава региона.

Он уточнил, что все трое погибших — мужчины, один из них служил в Росгвардии. Вместе с товарищем он отправился на пляж после сообщений об атаке беспилотника.

«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — рассказал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным погибшего и добавил, что его обязательно представят к государственной награде за помощь людям.

Ребенок в реанимации

Всего в результате удара по пляжу пострадали семеро человек, включая пятилетнего мальчика. Пятеро, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

«Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми. Уверен, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам!» — отметил врио губернатора.

Позже он сообщил, что посетил пострадавших в Курской областной больнице.

«После обследования медики диагностировали тяжелое состояние у трех раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — написал Хинштейн.

Он пообщался с ранеными и постарался их приободрить. Глава региона пообещал, что врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы поставить на ноги пациентов.

«Куряне — настоящие герои. По словам очевидцев, пятилетний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — рассказал врио губернатора.

Еще один человек пострадал, когда шел мимо пляжа и бросился на помощь кричавшим женщинам и ребенку. В тот момент сдетонировал боеприпас.

«До глубины души тронут тем, как наши жители все до единого старались помочь друг другу! Это дорогого стоит — никакие атаки врага не смогут сломить наших стойких, храбрых людей! Ничто не изменит нашей веры в Победу!» — подчеркнул Александр Хинштейн.

Он пожелал раненым скорейшего выздоровления. Глава региона призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности в случае объявления воздушной тревоги и не рисковать жизнями.

Под ударом — больница и здание скорой

На этом ночные удары по Курской области не завершились. Позже Хинштейн сообщил об атаке на город Рыльск.

«Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО „Агрофирма Рыльская“, начался пожар», — написал Александр Хинштейн.

В результате атак пострадали еще двое человек. В Курскую областную больницу доставили 30-летнюю женщину с резаной раной груди, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. У 51-летней жительницы города зафиксировали осколочные ранения и ушиб, ей уже оказали первую помощь, она будет наблюдаться амбулаторно.

«Утром будет проведен подомовой обход. В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — уточнил глава региона.

Он призвал жителей оставаться бдительными и беречь себя.

Что произошло в других регионах

Около трех часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Шереметьево, спустя полчаса воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы.

Пострадавших и разрушений в результате атаки на Брянскую область нет, отметил губернатор Александр Богомаз. На местах падения обломков БПЛА работают оперативники и представители экстренных служб.

Тульский губернатор Дмитрий Миляев утром 9 июля написал, что средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников с 23:00 до 06:00.

«По предварительной информации повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших нет», — уточнил он и призвал сообщать в экстренные службы в случае обнаружения подозрительных предметов.

Около половины восьмого утра в регионе отменили опасность атаки БПЛА.

Накануне вечером FPV-дрон ВСУ сдетонировал во дворе многоквартирного дома поселка Борисовка, пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств», — добавил он.

Подвергся обстрелу город Шебекино. Там произошел пожар в хозпостройках у частного дома, повреждения получили здания предприятия. Власти уточняют последствия удара.

В результате атаки на Смоленскую область жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Уважаемые смоляне, прошу соблюдать правила предосторожности и не снимать на фото и видео работу средств ПВО», — обратился он к жителям.

Удалось избежать пострадавших и разрушений и в Воронежской области, отметил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, нет жертв и повреждений и в Рязанской области, уточнил глава региона Павел Малков.

В течение ночи Росавиация также ограничивала работу аэропорта Калуги, сейчас он работает в обычном режиме.