В Белом доме перед уходом президента США Джо Байдена царит атмосфера «как в морге», сообщает NBC со ссылкой на источник. Байден «совершенно подавлен и его окружение тоже», утверждает собеседник телеканала.

Вступая в должность, уходящий американский лидер обещал объединить страну, укрепить Демократическую партию и защитить демократию. Вместо этого к концу его президентства нация разделена, партия развалена, а американский народ сомневается в том, что Байден уважает верховенство закона, говорится в публикации.

Многие демократы винят Байдена в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Его критикуют за то, что он слишком долго оставался на своем посту и помиловал своего сына Хантера Байдена по делу о незаконном хранении оружия и уклонении от уплаты налогов.

Байден питает ответную неприязнь к однопартийцам и находится не в ладах с некоторыми ближайшими союзниками.

«Все это — бесславный итог пяти десятилетий на государственной службе», — резюмирует NBC.

По словам источников телеканала, Байден «затаил обиду» на экс-президента Барака Обаму, бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, своего бывшего адвоката Боба Бауэра и экс-советника Аниту Данн. По мнению Байдена, все эти люди подвели его или вытеснили из президентской гонки, говорят близкие к уходящему президенту собеседники.

Отношения Байдена с Данн и Бауэром ухудшились после его провальных предвыборных дебатов с Трампом в июне 2024 года. Пелоси, которая настаивала на том, чтобы Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, несколько раз после этого пересекалась с президентом на мероприятиях, но содержательного разговора между ними не было, рассказал NBC помощник экс-спикера. «Эти отношения испорчены навсегда», — утверждает источник телеканала.

Обаме Байден не высказывал своего недовольства напрямую, однако он не удостоил 44-го президента США такой же чести, как Джорджа Буша — младшего и Билла Клинтона, именами которых названы новые американские атомные авианосцы.

«История Джо Байдена — одна из величайших трагедий американской политики. <…> Его отставка должна была быть славной, заслуженной и почетной, а это не так. Трудно винить в этом кого-то, кроме него», — заявил политический консультант, автор стратегий многих победных кампаний демократов Джеймс Карвилл.

Если бы Байден отказался быть кандидатом от Демократической партии в 2023 году, в последние недели на посту президента он был бы «окружен почестями», считает Карвилл.

«У Джо Байдена было много успешных поступков в жизни. К сожалению, тебя помнят по твоему последнему поступку. Сейчас его помнят как парня, который задержался слишком надолго», — подытожил эксперт.

Байден в июле 2024 года объявил о прекращении борьбы за переизбрание. Это произошло после неудачных для демократа дебатов с Дональдом Трампом, по итогам которых многие однопартийцы Байдена призвали его уйти в отставку. Демократическая партия выдвинула кандидатом в главы государства вице-президента США Камалу Харрис. На выборах в ноябре она проиграла Трампу с заметным отрывом. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января.