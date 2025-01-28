Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги за отдельную плату. Он также гарантирует клиентам право на возврат денег, если дополнительные опции были включены в стоимость без его ведома и согласия.

Согласно законопроекту, продавать дополнительные товары и услуги можно будет исключительно с согласия потребителя. Это согласие должно оформляться в письменной форме, «если иное не предусмотрено законом». При этом продавец, не взявший такое согласие, будет обязан доказать, что имелись обстоятельства, в силу которых этого не потребовалось.

Кроме того, продавцам будет запрещено навязывать дополнительные платные опции в качестве обязательного условия для покупки основных товаров и услуг. Также продавцы будут не вправе автоматически проставлять отметки о согласии потребителя на получение таких услуг за дополнительную плату. В том числе это будет запрещено в агрегаторах, где люди покупают товары и услуги дистанционно.

Ко второму чтению в документ могут внести поправку о сокращении срока возврата денег за навязанные товары и услуги до трех дней вместо нынешних десяти, сообщила на заседании палаты глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что максимальный штраф для юридических лиц за навязывание может составить 40 тысяч рублей. При этом стоимость навязанной услуги, по ее словам, колеблется в среднем от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Изменения будут внесены в ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Предполагается, что после рассмотрения в парламенте и подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как ранее уточнил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ направлен на «защиту граждан от излишних трат и манипулирования». Он отметил, что подписчики в комментариях обращали внимание на эту проблему.

По словам депутата, анализ выявил два самых распространенных способа навязывания дополнительных платных товаров и услуг:

при покупке авиа- и железнодорожных билетов через интернет, когда «люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и т. д.»

замена бесплатных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), на платные.

Как утверждает Володин, в подобной ситуации оказывались 43% опрошенных россиян. «Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа», — заключил спикер Госдумы.

Как объяснил «Парламентской газете» глава «Союза потребителей Российской Федерации» Петр Шелищ, технически такой запрет существовал и раньше, но «размытость формулировок оставляла широкий простор для маневра: одни компании действительно не понимали, где следует остановиться, другие — делали вид, что не понимали, а на самом деле откровенно пользовались ситуацией».

В сентябре 2024 года Госдума также приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту пользователей онлайн-подписок от излишних списаний.