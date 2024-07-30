Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обратиться к Папе Римскому Франциску с жалобой на пропаганду ЛГБТ* во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. О своем намерении турецкий лидер заявил во время встречи в Анкаре с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

«Я позвоню Папе по этому поводу при первой же возможности и поделюсь с ним безнравственностью, совершенной против христианского мира и всех христиан. Позорная сцена в Париже затронула не только христианский, но и исламский мир», — сказал Эрдоган.

По его мнению, происходящее в Париже является «проектом, направленным на то, чтобы опустить людей на уровень даже ниже животных». Также президент Турции заявил, что Олимпиаду использовали как «инструмент извращения», который развращает человеческую природу и институт семьи.

Эрдоган осудил тех мировых политиков и общественных деятелей, которые не выступили против ЛГБТ*-лобби по разным причинам — «кто-то из равнодушия, кто-то из страха, кто-то ради своей политической карьеры». Глава государства считает, что движение несет угрозу всему миру и ему надо активно противостоять.

«Благородный долг каждого, у кого есть разум и понимание, противостоять тирании ЛГБТ*», — призвал турецкий лидер.

Эрдоган также признался, что президент Франции Эммануэль Макрон приглашал его посетить Олимпиаду. Однако от этого турецкого лидера отговорила его внучка.

«Моя внучка сказала: “Дедушка, не ходи туда, они будут пропагандировать ЛГБТ*!”. Она показала мне материалы с открытия. И я сказал: “Хорошо, я не поеду”,» — поделился президент Турции.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже состоялась в пятницу, 26 июля.

Во время мероприятия была показана пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении бородатой женщины и мужчин, переодетых в женщин. Перфоманс вызвал критику и осуждение политиков, бизнесменов, культурных деятелей, а также епископата Франции.

Депутат Европарламента Марион Марешаль-Ле Пен в соцсети X обратилась ко всем христианам мира, которые чувствуют себя оскорбленными пародией на «Тайную Вечерю».

«Знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на провокацию», — написала она.

В ответ на общественное осуждение оргкомитет Олимпиады заявил, что он не хотел проявить неуважение к какой-либо религиозной группе, а стремился «подчеркнуть толерантность общества».

Пародия на «Тайную вечерю» — не единственное, что вызвало критику в адрес организаторов мероприятия. К примеру, сборную Южной Кореи ошибочно объявили представителями КНДР, после чего в южнокорейском Минспорта заявили, что добиваются встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Позже МОК опубликовал извинения в своем корейскоязычном аккаунте в соцсети X.

Помимо того, олимпийский флаг на церемонии открытия Игр был повешен на флагшток в перевернутом виде. В МОК позже заявили, что не считают историю с флагом «концом света», поскольку «происходит всякое».

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено