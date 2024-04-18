Фигурантом дела по статье о госизмене стал 26-летний спортивный волонтер и бывший сотрудник парка «Патриот», торговавший шевронами для силовиков, Николай Мартынов. К такому выводу в результате расследования пришла «Русская служба Би-би-си».

В феврале Мещанский районный суд Москвы поместил в СИЗО обвиняемого в государственной измене (ст.275 УК РФ) Мартынова Н.О. Согласно карточке на сайте суда, в марте арест Мартынова был обжалован, однако уже 16 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию и продлил мужчине содержание под стражей. По статье о госизмене подозреваемому грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Как выяснила «Би-би-си», Мартынов окончил Московский политехнический университет, затем работал инженером технического отдела в парке Минобороны «Патриот». Кроме того, мужчина участвовал в российском движении «Мы вместе», а в апреле 2022 года зарегистрировался на волонтерской платформе «Добро.ру» — на странице Мартынова указано, что он является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

По данным «Би-би-си», совместно с членом партии «Единая Россия» Владиславом Родионовым Мартынов организовал проект «Русский спорт». На странице сообщества в соцсети «ВКонтакте» в конце мая 2022 года появился пост антивоенной направленности, в котором также говорилось о решении «временно закрыть проект».

Николай Мартынов также занимался вышивкой и изготовлением шевронов, в том числе с Z-символикой, для силовых структур, добровольческих формирований, ЧВК «Вагнер» и воздушно-десантных войск. Группа проекта в соцсети «ВКонтакте» была создана в августе 2022 года, но как индивидуальный предприниматель Мартынов зарегистрировался только в 2023 году.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», операции по счетам ИП Мартынова сейчас заблокированы ФНС. В последнем сообщении, размещенном на стене в группе 27 декабря 2023 года указано, что «Николая закрыли на 15 суток».

«Би-би-си» выяснила, что до ареста по делу о госизмене суды в разных районах Московской области пять раз подряд отправляли Мартынова в спецприемники по административным протоколам. По данным издания, первый раз его арестовали в начале декабря 2023 года на 12 суток по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Из спецприемника Мартынов должен был выйти 27 декабря, но, как пишет «Би-би-си», позже в этот же день его задержали за то, что он якобы толкнул человека и «выражался грубой нецензурной бранью». После этого, согласно данным судов, которые изучили «Би-би-си», мужчину задерживали практически сразу после освобождений в Красногорске и Можайске. Срок пятого по счету административного ареста истек 16 февраля, когда Мартынов провел в спецприемниках уже два месяца, отмечает издание.

Приятели и знакомые Мартынова, беседовавшие с «Би-би-си», охарактеризовали его как «светлого и здравого парня», «просто хорошего человека». Никто из собеседников издания не смог сообщить, осуждал ли Мартынов боевые действия на Украине.

В 2023 году российские суды установили рекорд за последние 14 лет по количеству осужденных по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ), шпионаже (ст. 276 УК) и разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК).

Согласно статистике, в прошлом году суды признали виновными по статье о государственной измене 39 россиян, включая двух женщин. До этого максимальное число осужденных по этой статье было зафиксировано в 2022 году, когда виновными были признаны 16 человек.