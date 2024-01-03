Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти со своего поста в 2024 году, сообщает Bild со ссылкой на данные опроса INSA. Вероятным кандидатом на место главы правительства издание называет министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Согласно опросу INSA, с 20 до 15% снизился уровень поддержки Социал-демократической партии Германии, которую представляет Шольц. Как пишет Bild, партийные функционеры очень обеспокоены падением ее популярности. Отрыв от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС достиг 17 процентных пунктов.

По данным газеты, уровень поддержки действующего канцлера также упал — каждый пятый гражданин Германии одобрительно оценил работу Шольца. Издание также напомнило о статье итальянской газеты La Repubblica, которая, не называя источников, писала о «плохих слухах», циркулировавших в бундестаге.

По информации La Repubblica, вероятным кандидатом на пост главы правительства также рассматривается Писториус.

Bild также напоминает, что причиной возможной отставки Шольца может быть скандал 2020 года вокруг мошеннической схемы компании Wirecard, когда исчезло около $2 млрд. Шольц тогда занимал пост главы федерального министерства экономики и нес ответственность за финансовый надзор, так как Wirecard была партнером федерального правительства. Свою причастность к мошеннической схеме и личную ответственность канцлер отрицал неоднократно.

Спецслужбы Великобритании и США подозревали главу компании Яна Марсалека в «связях с российской ФСБ», а сам он, по неподтвержденной информации, может быть в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле 2020 года говорил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.