Российский ученый, доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации РАН на фоне конфликта новой дирекции института с сотрудниками. О подробностях своего увольнения он рассказал RTVI.

«Об увольнении меня уведомила дирекция, причем на почтовый ящик, которым я не пользуюсь, а переадресацию с этого ящика мне отрубили. О самом увольнении я узнал, когда мне позвонили коллеги и спросили — как же так?», — рассказал ученый, уточнив, что приказа еще не видел. Приказ оформлен по 288 статье ТК — увольнение сотрудников, работающих по совместительству.

По словам Гельфанда, о намерении его уволить дирекция сообщала ранее. «Костюкевич (и.о. замдиректора по науке Юрий Костюкевич) в марте говорил мне, что если я не уйду сам, меня уволят по этой статье». Гельфанд сообщил, что пока не знает, будет ли оспаривать приказ.

«Для меня существенна не позиция в ИППИ, а лаборатория, которая там существовала, и те молодые люди, которые со мной работали, — пояснил он. — Ради них, я несомненно, буду предпринимать какие-то действия».

Михаил Гельфанд — один из самых цитируемых современных российских ученых, популяризатор биоинформатики и молекулярной биологии. Автор свыше 230 публикаций в крупных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам, сплайсингу и исследованию ДНК.

В апреле биолог Константин Северинов опубликовал в соцсетях снимок, на котором Костюкевич, рассказывая об ИППИ на дне открытых дверей в МФТИ, показывал студентам слайд с фотографией популяризаторов науки — Михаила Гельфанда и Александра Панчина. «Кто же не знает нашего Михал Сергеича!? И Александр Панчин тоже у нас работает!», — процитировал Северинов Костюкевича.

«Кстати, сегодня же уволился ученый секретарь ИППИ Иван Иванович Цитович», — сообщил RTVI источник в институте.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался 17 июля, когда Минобрауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. 26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес дирекции прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства.

«…При текущей дирекции, если вы нас, конечно, не свалите, институт будет разворачиваться немножко, на «пи пополам», в сторону «приклада». Потому что ситуация в стране изменилась, страна воюет, извините», — заявил тогда замдиректора Юрий Костюкевич.

В ответ на требование конференции при РАН была создана специальная комиссия по оценке научной деятельности ИППИ. «Комиссия пришла к заключению об имеющем место кризисе в управлении ИППИ РАН в настоящее время при наличии процессов, способных негативно повлиять на результаты научной деятельности ИППИ РАН в будущем», — говорится в выводах комиссии.

Ранее RTVI писал, что администрации ИППИ запретила ученым института ходить на работу в шортах.