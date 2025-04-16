Вдова основателя группы «Гражданская Оборона» Егора Летова, музыкант и режиссер Наталья Чумакова выступила категорически против установки памятника своему мужу в его родном городе. Об этом она написала в своих соцсетях.

Чумакова раскритиковала инициативу омского художника Мейрама Баймуханова и мозаичиста Антона Козлова по установке в Омске памятника Егору Летову в виде композиции, стилизованной под лежащие и стоящие аудиокассеты «Гражданской обороны» с обложками, выполненными в мозаичной технике.

«Родилась идея не просто памятника Летову, а именно той эпохе, нашей молодости — кассете. И не совсем Летову, а самой “Гражданской обороне”. Там же очень много музыкантов уже ушло от нас, их тоже забывать не хочется. Да, лидером был Егор Летов. Но без его команды он не сделал бы ничего», — рассказал о проекте изданию «Трамплин» Козлов.

По словам Чумаковой, она узнала о проекте из «статей в интернете», а скульптора и мозаиста «никогда в глаза не видела».

«Мозаист этот — человек великого ума. Он, например, рассказывает нам, что Летов ничего бы не сделал никогда без своей команды. Ну, ему виднее, безусловно», — отметила она.

Помимо этого, вдова лидера «Гражданской обороны» написала, что «прекрасно знает» как подобные проекты реализуются в Омске и привела в качестве примера строительство городского метрополитена, которое длилось на протяжении 30 лет, «пока не выяснилось внезапно, что почвы омской землицы для него не подходят».

«Вырыли за это время целую станцию, сколько было освоено миллиардов — лучше и не знать. А тут какая-то знаменитость вроде бы, надо приподняться, пока не прибежали москвичи (Заметили, какая ненависть? Мы можем не успеть это дело освоить!!! Срочно, срочно давайте делать хоть какую-нибудь херню!!)», — написала она.

Таким образом она прокомментировала слова Козлова о том, что инициатива по установке памятника была вызвана «нехорошей тенденцией», связанной с попытками создания скульптурного образа омского музыканта авторами из Москвы.

«Москвич какую-то ерунду слепил — революционера с кирпичом (в таком виде Летова изобразил Михаил Баскаков в 2020 году. — Прим. RTVI). Это настолько плохо… Поэтому мы с Мейрамом и активизировались, чтобы какая-нибудь Москва не залезла. Мы, люди, которые любят Омск. Это наша родина», — пояснил Козлов.

Чумакова также обратила внимание на слова скульптора Баймуханова о том, что у него была «абстрактная работа с костяшками домино», которые было решено «живенько» переделать под кассеты.

«Я также видела людей, которым поручено заниматься памятью Егора в Омске. Представьте кучку людей, мелких чинуш, которые ничего про него не понимают и понять в принципе не могут, но им поручено, и они лезут из кожи вон, совершая массу бессмысленных и безнадежных действий. И даже лучшие из них бессильны среди этой серости», — добавила она.

Помимо этого, по мнению вдовы Летова, памятник ее мужу может стать причиной частых конфликтов из-за спорного отношения к его жизни и творчеству.

«А теперь представьте, отдыхает среднестатистический омич на “Зеленом острове”, там у него детки, жены, пивасик омский, а тут памятник Летову, “алкашу и наркоману”, как безусловно считает этот омич-обыватель. Да еще и поются из памятника матерные непонятные песни, неприятные. Вот вам и “Бисер перед свиньями” (название одного из альбомов “Гражданской обороны”. — Прим. RTVI), можно других обложек и не показывать. Недолго, думаю, простоял бы такой монумент», — заявила Чумакова.

Она также согласилась со словами профессора и ведущего модератора группы «Город решает» Сергея Костарева, который выступал ранее с идеей присвоения имени Егора Летова городскому аэропорту, о том, что идея установки скульптуры не понравилась бы самому Летову, который не хотел себе «какие-то памятники».

«Егор не хотел даже могилы на кладбище, он мечтал быть похороненным в своем лесу, так, чтобы никто даже не знал, где он лежит. Такую его волю мы исполнить не смогли, но это не повод теперь отдать на поругание все, ради чего он жил», — добавила Чумакова.

Сами авторы проекта, говоря о попытке добиться согласия на установку скульптуры от наследников музыканта, признались, что те отказываются обсуждать памятник Летову в Омске.

«Мы писали “Гражданской обороне”, тем, кто остался. Вплоть до того, что: “Помогите нам. Давайте вместе выберем обложки значимых, на ваш взгляд, альбомов. Может быть, есть какие-то истории создания обложек, как они придумывались? Как их лучше разместить?”. Но пока очень все сложно, никак они не хотят идти на контакт», — рассказали они.

Козлов выразил удивление в связи с негативным отношением к установке памятника и настоял на том, что подобным проектом должны заниматься «профессионалы».

«Тем, чтобы скульптура органично вписалась с пространство, займется архитектор Сергей Амелин. Он опытный человек, член Союза архитекторов, я — член Союза художников и Союза мозаичистов России. Мейрам — член Союза художников России и Академии художеств Республики Казахстан. А регалия академика работает по всему миру», — заявил он.