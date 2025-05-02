В гостевом доме в округе Северная Кута на острове Бали нашли тело россиянина Артема Афонина. Как пишет местный портал The Bali Times, он умер при подозрительных обстоятельствах.

По данным издания, тело Афонина нашли 29 апреля. Его голова была обмотана полиэтиленовым пакетом, а на шее был завязан кожаный ремень. Полиция не исключает, что смерть могла быть насильственной, но точная причина произошедшего пока неизвестна.

«Мы все еще выясняем, было ли это убийство или жертва страдала от психологического расстройства. В настоящее время тело находится на вскрытии», — заявил представитель полиции округа Бадунг Путу Сукарма.

К правоохранителям обратился сотрудник гостевого дома по имени Ахмад Софьян. Он рассказал The Bali Times, что 28 апреля хотел убрать номер россиянина, но дверь ему никто не открыл. Аналогичная ситуация повторилась на следующий день. Софьян обратил внимание, что сандалии гостя стоят за дверью и решил разузнать обстановку внутри дома с помощью камеры на телефоне. В окне сотрудник увидел, что гость лежит неподвижно.

Жители соседних домов попытались открыть дверь запасным ключом, но безуспешно, поскольку комната была заперта изнутри. В результате дверь взломали и обнаружили на полу тело Артема Афонина. По информации полиции, россиянин лежал без признаков жизни более 12 часов, прежде чем его обнаружили.

The Bali Times пишет, что Артему Афонину было 25 лет. По данным Shot, мужчине было 28 лет. В соцсетях мужчина называл себя бизнес-коучем, психологом и тренером по личностному росту. Афонин проводил консультации и обучающие курсы. Он использовал слоган «Живи в кайф каждый день своей жизни».

Афонин вел социальные сети, где рассказывал о саморазвитии и мотивации. Незадолго до гибели Афонин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сообщил о планах изменить свою жизнь, пишет aif.ru.