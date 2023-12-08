Около 90% американской помощи Украине в сфере безопасности фактически были потрачены в США. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«Если вы посмотрите на инвестиции, которые мы сделали в оборону Украины <…>, 90% помощи в области безопасности, которую мы предоставили, фактически было потрачено здесь, в США, на наших производителей, на наше производство», ― сказал Блинкен.

По его словам, это позволило создать в США больше рабочих мест и привело к росту американской экономики. Госсекретарь назвал такое положение дел «беспроигрышным вариантом, который мы должны продолжать».

6 декабря США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $175 млн. Он включает ракеты для ПВО, боеприпасы к реактивной системе залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также более 4 млн патронов для стрелкового оружия, транспорт и оборудование для защиты критической инфраструктуры.

Госсекретарь США предупредил, что этот пакет помощи может быть одним из последних, если Конгресс не примет решение о выделении Украине дополнительных средств.

В тот же день Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине. Чтобы вынести документ на рассмотрение, надо было набрать 60 голосов из 100. В итоге за дальнейшее обсуждение законопроекта проголосовали только 49 сенаторов, 51 выступил против. Тупик в этом вопросе обостряет тот факт, что работа Конгресса в этом году подходит к концу, законодатели готовятся уйти на каникулы.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в начале декабря признал, что при отсутствии дополнительной помощи от США Киеву грозит поражение. Неназванный советник президента Украины в разговоре с Politico заявил, что Украине хватит западных средств только до конца 2023 года.